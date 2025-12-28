Mega da Virada: assistentes de juiz fazem bolão e preparam debandada

Vitória na Mega da Virada é certeza para assistentes de juiz de Campinas - (crédito: Reprodução)

Com a certeza de que a sorte está ao lado, 139 assistentes de juiz lotados no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), com sede em Campinas, já preparam o pedido de exoneração em massa, com vistas ao prêmio histórico na Mega da Virada. Essa seria realmente uma situação extrema se tudo não passasse de uma brincadeira. O bolão que reúne os servidores é verdadeiro, mas todo o resto é criação de um dos assistentes, gerada por Inteligência Artificial, que está circulando em grupos de mensagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No texto divertido divulgado no grupo de WhatsApp, a celebração dos novos milionários é colocada ao lado do clima de tensão que poderia tomar conta do TRT. "Maior prêmio da história das loterias brasileiras, de R$ 1 bilhão, foi rateado entre servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. Ganhadores anunciam aposentadoria imediata, deixando magistrados desesperados com o volume de trabalho", consta na mensagem descontraída.

"O clima no grupo de WhatsApp do bolão é de euforia total. A maioria já está planejando viagens e investimentos. Com mais de sete milhões na conta, a motivação para bater ponto e analisar pilhas de processos digitais na segunda-feira de manhã desapareceu instantaneamente", relata um dos vencedores, no texto criado por IA.



"Tenho muito respeito pelo magistrado com quem trabalho, mas meu compromisso agora é com a minha aposentadoria precoce nas Maldivas. A caneta da justiça agora será substituída por um drink com guarda-chuva", diz outra servidora, na simulação.

Os assistentes de juiz são peças fundamentais na engrenagem do Judiciário, responsáveis pela análise de processos, pesquisa de jurisprudência e elaboração de minutas de votos e sentenças. Se fosse real, a perda súbita de 139 profissionais altamente qualificados e experientes poderia representar um risco concreto de colapso no andamento processual de diversas varas e câmaras.

"O ano de 2026 começou com uma reviravolta histórica não apenas para 139 famílias, mas para toda a estrutura do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), com sede em Campinas. A Caixa Econômica Federal confirmou na noite de ontem (31) que o prêmio recorde de R$ 1 bilhão da Mega da Virada saiu para uma única aposta: um "bolão" organizado exclusivamente por assistentes de juiz lotados na corte trabalhista.



O sorteio, que parou o país, resultou em um prêmio individual de aproximadamente R$ 7,19 milhões para cada um dos cotistas, valor suficiente para mudar radicalmente o padrão de vida dos servidores. No entanto, a celebração dos novos milionários contrasta com o clima de apreensão que tomou conta dos corredores do tribunal na manhã desta segunda-feira.

(...) A presidência do TRT15 convocou uma reunião de emergência para avaliar o impacto da "debandada milionária" e estudar medidas para mitigar o atraso nos julgamentos", diz ainda a mensagem, que inclui até mesmo a foto com o cheque bilionário em mãos e o cartaz com o adeus ao chefes, informando a viagem às Maldivas, também gerada pela ferramenta.