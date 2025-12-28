InícioBrasil
Ministro descarta greve de aeronautas com acordo de sindicato e empresas

Votação dos profissionais sobre a greve ocorreu entre este sábado (27) e domingo (28). Foram registrados 65,93% de votos a favor e 32,77% de votos contra, além de 1,29% de abstenção

Greve poderia afetar viagens de fim de ano do país - (crédito: portal do governo federal - Daniel Basil wikimedia commons )
Greve poderia afetar viagens de fim de ano do país

Pelas redes sociais na tarde deste domingo (28/12), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, garantiu que o país não enfrentará uma greve de aeronautas nos últimos dias de 2025. Filho apontou um acordo firmado entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) e as empresas aéreas.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi o responsável pela mediação do acordo. Filho celebrou o afastamento do fantasma de uma greve no setor: "Fortalece ainda mais o turismo de negócios e de lazer".

Segundo informações do SNA, a votação dos profissionais sobre a greve ocorreu entre este sábado (27) e domingo (28). Foram registrados 65,93% de votos a favor e 32,77% de votos contra, além de 1,29% de abstenção.

Por Ronayre Nunes
postado em 28/12/2025 21:21
