Ministro descarta greve de aeronautas com acordo de sindicato e empresas

Pelas redes sociais na tarde deste domingo (28/12), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, garantiu que o país não enfrentará uma greve de aeronautas nos últimos dias de 2025. Filho apontou um acordo firmado entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) e as empresas aéreas.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi o responsável pela mediação do acordo. Filho celebrou o afastamento do fantasma de uma greve no setor: "Fortalece ainda mais o turismo de negócios e de lazer".

URGENTE: Não haverá greve na aviação no Brasil. Acordo firmado entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas e as empresas aéreas, com mediação do TST, garante a normalidade dos voos e segurança aos passageiros. Fortalecendo ainda mais o turismo de negócios e de lazer. ?????????? — Silvio Costa Filho (@Silvio_CFilho) December 28, 2025

Segundo informações do SNA, a votação dos profissionais sobre a greve ocorreu entre este sábado (27) e domingo (28). Foram registrados 65,93% de votos a favor e 32,77% de votos contra, além de 1,29% de abstenção.

