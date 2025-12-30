Naomi Campbell em Ouro Preto: o impacto das celebridades no turismo

A supermodelo Naomi Campbell participou da tradicional missa de Natal em Ouro Preto, destacando o potencial turístico de Minas Gerais. - (crédito: Instagram/Reprodução)

A supermodelo Naomi Campbell surpreendeu ao escolher o Brasil para uma celebração especial, passando o Natal de 2025 em Ouro Preto, Minas Gerais. Sua presença na tradicional missa na Basílica de Nossa Senhora do Pilar adicionou um toque de glamour inesperado à cidade histórica, destacando o país como um destino que atrai personalidades globais para além dos roteiros óbvios de praias e grandes eventos.

O desembarque da modelo britânica, longe dos holofotes habituais, gerou grande repercussão e curiosidade. A escolha por uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade para uma data tão significativa reforça a diversidade de experiências que o Brasil oferece, atraindo visitantes em busca de cultura, história e tranquilidade.

A presença de figuras conhecidas tem um efeito positivo na imagem do Brasil no exterior. Cada visita, especialmente quando compartilhada em redes sociais ou noticiada pela imprensa, funciona como uma vitrine para as belezas naturais, a riqueza cultural e a hospitalidade do povo brasileiro. Além de impulsionar o turismo, essas aparições fortalecem a reputação do país como um destino acolhedor e multifacetado.

