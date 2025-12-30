O que significa usar preto na virada do ano, segundo a psicologia - (crédito: Inteligência Artificial )

Vestir branco na virada do ano é quase um ritual coletivo. Mas, a cada Réveillon, cresce o número de pessoas que optam pelo preto — uma escolha que costuma despertar estranhamento, julgamentos e até superstições. Afinal, o que significa usar preto na virada do ano sob o olhar da psicologia? Segundo especialistas em comportamento humano, a resposta passa longe de ideias simplistas como “azar” ou “energia negativa”. O preto, na verdade, carrega um simbolismo profundo, ligado a introspecção, proteção emocional e fechamento de ciclos.

Para o psicólogo e psicanalista Lucas Scudeler, o preto não deve ser entendido como ausência, mas como contenção. “Na psicologia das cores, o preto simboliza encerramento, limite, autocontrole e profundidade psíquica. Ele reduz a excitação emocional e ‘abaixa o volume’ do ambiente interno”, explica.

Essa característica ajuda a entender por que o preto foi historicamente associado ao luto. Não apenas pela tristeza, mas pela necessidade psicológica de retração, silêncio e redução de estímulos. “O luto exige recolhimento. O preto cumpre exatamente essa função psicológica”, afirma Scudeler.

No entanto, quando usado conscientemente, especialmente na virada do ano, o significado muda. “Preto inconsciente é retração. Preto consciente é soberania interna”, resume o especialista.

Outro ponto central é a função do preto como uma espécie de “armadura simbólica”. Psicologicamente, ele pode atuar como proteção emocional, ajudando a pessoa a regular emoções e evitar exposições excessivas. “O preto não resolve emoções, mas cria um espaço seguro para reorganizá-las”, diz Scudeler.

Essa característica também se conecta a processos de introspecção e autoconhecimento. Estudos em psicologia ambiental indicam que cores menos estimulantes favorecem foco e reflexão. Por isso, o preto aparece com frequência em momentos de transição, redefinição pessoal ou após períodos emocionalmente difíceis.

Poder, maturidade e comunicação não verbal

A psicóloga Alessandra Araújo, fundadora e CEO da Clínica Via Vitae, destaca o impacto do preto na comunicação não verbal. “Quem usa preto transmite força, liderança e sofisticação. É uma cor associada à autoridade, ao controle emocional e à maturidade”, explica.

No contexto do Réveillon, marcado por euforia, brilho e excesso, o preto se destaca justamente pela sobriedade. Ele comunica presença sem precisar de exuberância. “É uma escolha que sugere clareza de propósito e decisões mais realistas para o novo ciclo”, afirma Alessandra.

Para quem viveu um ano difícil, a escolha do preto pode ter um significado ainda mais simbólico. Vestir essa cor pode representar um ponto final consciente, um ritual silencioso de conclusão. “Psicologicamente, pode significar ‘isso terminou’, ‘eu sobrevivi’ ou ‘estou fechando esse capítulo’”, explica Scudeler.

Diferente das cores tradicionalmente associadas a desejos externos, como prosperidade ou amor, o preto fala de um movimento interno. Não é um recomeço eufórico, mas um recomeço com estrutura, base sólida e maturidade emocional.