Briga de ex-bbbs! Diego Alemão detona Bambam: ‘Ego’





Aos 44 anos, Diego Gasques, conhecido do público como Alemão, voltou a falar sobre os impactos duradouros da fama conquistada após vencer o Big Brother Brasil 7. Em entrevista recente, ele refletiu sobre como a exposição repentina transformou sua rotina e suas relações pessoais, destacando que não estava preparado para a dimensão que a visibilidade tomaria fora da casa.

Durante a conversa, o ex-BBB comentou o distanciamento de Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do reality. Segundo ele, a relação entre os dois era cordial no passado, mas se desgastou com o tempo. "O problema do Bambam é o ego. Sempre gostei dele, é gente boa, nunca tive problema até ele falar umas besteiras que não devia ter falado", afirmou.

Ainda sobre o desafeto, Alemão disse que já tentou resolver a situação diretamente e até sugeriu um encontro mais direto: "Bambam não tem coragem, eu chamei ele um milhão de vezes". A fala repercutiu nas redes e reacendeu antigos atritos.

Ao relembrar sua trajetória, ele destacou como a projeção pública foi intensa. "Não tinha ideia do poder da mídia", contou, acrescentando que a fama teve peso maior que o dinheiro. "A fama te coloca em lugares que, às vezes, o dinheiro não te dá acesso", concluiu.