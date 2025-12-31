Alistamento militar 2026 começa dia 1º, com inscrição para mulheres

O alistamento militar de 2026 inicia nesta quinta-feira (1/1) e segue até 30 de junho. A inscrição é obrigatória para os homens e também está aberta às mulheres pelo segundo ano seguido, de forma voluntária, para quem completa 18 anos em 2026.

As inscrições podem ser feitas pela internet, na página do Alistamento Online — brasileiros residentes no exterior incluídos —, ou presencialmente a partir de 2 de janeiro na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima da residência. Os endereços das JSM estão disponíveis no site.

O serviço militar feminino, criado pelo Ministério da Defesa em 2024, disponibilizará 1.467 vagas, sendo 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha. O objetivo é que esse número seja expandido gradualmente nos próximos anos.

A iniciativa chega ao segundo ano com uma ampliação significativa no total de municípios onde as vagas estão distribuídas: de 28 cidades em 13 estados e Distrito Federal, em 2025, para 145 municípios de 21 estados e DF em 2026.

De acordo com o artigo 210 do Decreto 57.654/1966, o brasileiro que não estiver em dia com as obrigações militares não poderá: obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão; prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino; obter passaporte ou prorrogar sua validade; ingressar como funcionário em instituição federal, estadual ou municipal; assinar contrato com órgãos públicos; inscrever-se em concurso para provimento de cargo público; e exercer função pública ou cargo público.

O alistamento não é um processo para ingresso na carreira militar. Após o cumprimento do serviço obrigatório, o vínculo com as Forças Armadas é encerrado. Aqueles que desejarem seguir carreira deverão participar de processos seletivos específicos, como concursos ou cursos de formação, cujas informações estão disponíveis nos sites oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

