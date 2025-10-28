Ministério da Defesa diz que pedido de blindados pelo RJ foi negado pela AGU

O Ministério da Defesa afirmou nesta terça-feira (28/10) que os pedidos de blindados feitos pelo governo do Rio de Janeiro foram submetidos à Advocacia-Geral da União (AGU), que determinou que os veículos só poderiam ser cedidos em meio a uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).
A pasta afirmou ainda que o pedido do governo fluminense, realizado em janeiro, ocorreu após a morte de uma oficial da Marinha, atingida por uma bala perdida durante cerimônia no Hospital Naval Marcílio Dias.
“O Ministério da Defesa informa que, quando o Governo do Estado do Rio de Janeiro encaminhou ofício solicitando o apoio logístico da Marinha do Brasil [em janeiro de 2025], por meio do fornecimento de veículos blindados (CLAnf), o referido pedido foi submetido à análise da Advocacia-Geral da União” disse a pasta.
“A AGU emitiu parecer técnico indicando que a solicitação do governo do RJ somente poderia ser atendida no contexto de uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), o que demandaria Decreto Presidencial”, acrescentou.
Após a megaoperação contra o Comando Vermelho que já matou 64 pessoas, sendo a mais letal da história do estado, o governador acusou o governo federal de ter recusado pedidos de ajuda, incluindo três pedidos para o fornecimento de blindados.
O governo, porém, rebateu as falas. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que aceitou todos os pedidos para uso da Força Nacional no Rio de Janeiro desde 2023, e elencou ações federais voltadas ao combate à criminalidade no estado.
