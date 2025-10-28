Ministério da Defesa diz que pedido de blindados pelo RJ foi negado pela AGU

Rio de Janeiro/RJ - 28/10/2025 - COTIDIANO - Megaoperação da Polícia do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão contra o crime organizado a mais letal da história deixa 60 mortos. Entre as vítimas estão 56 criminosos, dois policiais civis e dois militares do BOPE. A ação, uma das maiores dos últimos anos, teve como alvo o Comando Vermelho, facção que atua em diversas regiões do estado. Forças policiais apreenderam fuzis, granadas, munições e veículos blindados usados pelos criminosos. A operação mobilizou centenas de agentes e helicópteros, com confrontos em áreas densamente povoadas. A ofensiva ocorre após uma sequência de ataques a ônibus e policiais, que acenderam o alerta sobre o avanço do crime organizado no estado. Foto: RS/Fotos Públicas - (crédito: RS/Fotos Públicas)

O Ministério da Defesa afirmou nesta terça-feira (28/10) que os pedidos de blindados feitos pelo governo do Rio de Janeiro foram submetidos à Advocacia-Geral da União (AGU), que determinou que os veículos só poderiam ser cedidos em meio a uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

A pasta afirmou ainda que o pedido do governo fluminense, realizado em janeiro, ocorreu após a morte de uma oficial da Marinha, atingida por uma bala perdida durante cerimônia no Hospital Naval Marcílio Dias.

“O Ministério da Defesa informa que, quando o Governo do Estado do Rio de Janeiro encaminhou ofício solicitando o apoio logístico da Marinha do Brasil [em janeiro de 2025], por meio do fornecimento de veículos blindados (CLAnf), o referido pedido foi submetido à análise da Advocacia-Geral da União” disse a pasta.

“A AGU emitiu parecer técnico indicando que a solicitação do governo do RJ somente poderia ser atendida no contexto de uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), o que demandaria Decreto Presidencial”, acrescentou.

Após a megaoperação contra o Comando Vermelho que já matou 64 pessoas, sendo a mais letal da história do estado, o governador acusou o governo federal de ter recusado pedidos de ajuda, incluindo três pedidos para o fornecimento de blindados.

O governo, porém, rebateu as falas. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que aceitou todos os pedidos para uso da Força Nacional no Rio de Janeiro desde 2023, e elencou ações federais voltadas ao combate à criminalidade no estado.

Leia a nota na íntegra:

O ofício estava relacionado ao episódio ocorrido em dezembro de 2024, quando uma capitã de Mar e Guerra da Marinha do Brasil faleceu ao ser atingida por uma bala no Hospital Naval Marcílio Dias.

Naquele momento, a Marinha posicionou veículos blindados no perímetro do hospital, respeitando o limite legal de 1.400 metros em torno de instalações militares, medida voltada à segurança da área e dos militares.

