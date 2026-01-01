Mega da Virada 2025: confira o resultado do sorteio de R$ 1,09 bilhão

O sorteio da Mega da Virada 2025, concurso especial da Mega-Sena (2955) que encerra o calendário das loterias no país, foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º/01), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com prêmio confirmado de R$ 1.091.357.286,52, o maior da história, a edição deste ano não acumula e garante a distribuição integral do valor entre os apostadores premiados.

Resultado do concurso da Mega da Virada 2025

Números sorteados:

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, a regra do concurso especial prevê a redistribuição do prêmio entre os acertadores da quina (cinco números) e, se necessário, da quadra (quatro números).

Prêmio recorde

A Mega da Virada 2025 bateu recorde histórico ao alcançar R$ 1,09 bilhão, superando com folga o valor pago na edição anterior. O montante é resultado da arrecadação acumulada ao longo do ano, já que parte do valor de cada concurso regular da Mega-Sena é destinada ao prêmio especial de fim de ano.

Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio é automaticamente transferido para a faixa seguinte de premiação.

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal, de acordo com o valor. Quantias acima de R$ 2 mil devem ser sacadas exclusivamente nas agências do banco. O prazo para retirada é de até 90 dias corridos após a data do sorteio.









