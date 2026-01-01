Confira quais são as próximas novelas brasileiras que estreiam em 2026 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Com o ano de 2025 oficialmente concluído, as principais empresas do país estão empenhadas para o desenvolvimento da programação de 2026, acertando os últimos detalhes com o setor da dramaturgia.

Dentre as novidades preparadas, as principais emissoras da TV brasileira, além dos serviços de streaming, continuarão apostando todas as fichas nas novelas. Mesmo com a queda evidente no Ibope, o fascínio brasileiro permanece intacto sobre as produções.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com as próximas novelas inéditas que estreiam no Brasil em 2026. Confira abaixo:

Coração Acelerado: Um dos projetos mais adiantados da Gobo, a substituta de Dona de Mim estreia no dia 12 de janeiro, com Isadora Cruz, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Gabz nos papéis principais, sob autoria de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, tendo o universo country como pano de fundo.

Dona Beja: Após a aclamação com Beleza Fatal, a HBO Max programou o lançamento do remake da novela Dona Beija (1986), da extinta Rede Manchete. Adaptada por António Barreira e Renata Jhin, a obra estreará no dia 2 de fevereiro de 2026.

A Nobreza do Amor: Substituta de Êta Mundo Melhor!, a novela, criada e escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., será protagonizada por Duda Santos e Ronald Sotto, com estreia programada para 16 de março de 2026, na faixa das seis.

Vidas Paralelas: Escrita por Walcyr Carrasco e Cristianne Fridman, a obra será o primeiro título de uma nova frente de produção multiplataforma de dramaturgia curta criada pelos Estúdios Globo. A estreia é prevista para 2026, no Globoplay, e após um ano, será transmitida na TV aberta.

Quem Ama, Cuida: A substituta de Três Graças é assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com estreia marcada para acontecer ao longo de maio, sob direção artística de Amora Mautner, protagonizada por Letícia Colin e Chay Suede.

Próxima Página: Prevista para o segundo semestre, a novela será escrita pelo estreante Juan Julian, e substituirá Coração Acelerado, trazendo uma história clichê que terá como pano de fundo o universo literário.

Ben-Hur: O clássico vai ganhar uma versão totalmente nacional, produzida pela Record, com previsão de lançamento para o segundo semestre, sendo definida antecipadamente como uma das maiores produções da história da emissora da Barra Funda.

Terra da Garoa: Assinada por Mário Teixeira, a novela será ambientada nos dias atuais e abordará temas como a identidade e resistência feminina, programada para estrear no final do ano, no lugar de A Nobreza do Amor.

