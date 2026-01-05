Banhista de 21 anos morre afogado em cachoeira no Norte de Minas

Um homem de 21 anos, natural de Espinosa, morreu afogado na Cachoeira das Coronhas, no Parque Estadual de Grão-Mogol, no Norte de Minas. O afogamento ocorreu no fim da tarde de sábado (3/1), e o corpo foi localizado e retirado na manhã de domingo (4/1) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Na manhã de domingo, militares do Posto Avançado de Francisco Sá se deslocaram inicialmente por terra até o parque e realizaram o reconhecimento da área. Com o uso de equipamentos apropriados, as equipes conseguiram chegar até o local onde a vítima se encontrava, em um ponto de difícil acesso.
Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no balneário conseguiram retirar a vítima da água e tentaram realizar manobras de reanimação, mas o jovem morreu no local.
Devido às dificuldades de locomoção por trilhas e à complexidade do terreno, foi acionada a aeronave do Corpo de Bombeiros, que deu apoio à operação e realizou a retirada do corpo de forma rápida e segura.
Além do Corpo de Bombeiros Militar, participaram da ocorrência a Polícia Militar e a Perícia Técnica da Polícia Civil. Após o resgate, o corpo foi repassado à funerária. As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades.
Como se proteger em cachoeiras
Medidas simples podem reduzir significativamente o risco de acidentes. O Corpo de Bombeiros de Minas Geraisreforça orientações essenciais de segurança para passeios em rios e cachoeiras:
-
Consulte a previsão do tempo: evite o passeio se houver previsão de chuvas fortes na região ou na cabeceira do rio;
-
Não salte de pedras: a profundidade e obstáculos submersos podem ser desconhecidos;
-
Evite o consumo de bebidas alcoólicas: o álcool reduz os reflexos e a percepção de risco;
-
Informe a alguém sobre seu roteiro: avise para onde vai e o horário previsto de retorno;
-
Observe a água: aumento repentino do volume, mudança na coloração ou presença de galhos indicam risco;
-
Use calçados apropriados: botas de trilha ou sapatos com solado de borracha aderente ajudam a evitar escorregões.