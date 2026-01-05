Banhista de 21 anos morre afogado em cachoeira no Norte de Minas

Populares retiraram a vítima da água e tentaram realizar manobras de reanimação, mas o banhista morreu no local - (crédito: CBMMG/Divulgação)

Um homem de 21 anos, natural de Espinosa, morreu afogado na Cachoeira das Coronhas, no Parque Estadual de Grão-Mogol, no Norte de Minas. O afogamento ocorreu no fim da tarde de sábado (3/1), e o corpo foi localizado e retirado na manhã de domingo (4/1) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Na manhã de domingo, militares do Posto Avançado de Francisco Sá se deslocaram inicialmente por terra até o parque e realizaram o reconhecimento da área. Com o uso de equipamentos apropriados, as equipes conseguiram chegar até o local onde a vítima se encontrava, em um ponto de difícil acesso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no balneário conseguiram retirar a vítima da água e tentaram realizar manobras de reanimação, mas o jovem morreu no local.

Devido às dificuldades de locomoção por trilhas e à complexidade do terreno, foi acionada a aeronave do Corpo de Bombeiros, que deu apoio à operação e realizou a retirada do corpo de forma rápida e segura.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, participaram da ocorrência a Polícia Militar e a Perícia Técnica da Polícia Civil. Após o resgate, o corpo foi repassado à funerária. As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades.

Como se proteger em cachoeiras

Medidas simples podem reduzir significativamente o risco de acidentes. O Corpo de Bombeiros de Minas Geraisreforça orientações essenciais de segurança para passeios em rios e cachoeiras: