Pai asfixia filho de 2 anos sob pretexto de dar abraço de despedida

A vítima chegou a ser levada pelo próprio pai a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, devido à gravidade do estado de saúde, foi transferida para o Hospital Regional, onde, infelizmente, não resistiu - (crédito: Esi Grünhagen/Pixabay )

Um jovem de 21 anos confessou à policia, no sábado (3/1), ter assassinado o filho, de apenas 2 anos, por asfixia. O caso ocorreu em Sorriso, no Mato Grosso, cidade distante 420km de Cuiabá. As informações são do g1 local.

De acordo com o depoimento prestado às autoridades policiais, o pai agiu motivado por um sentimento de ódio após visualizar uma foto da ex-companheira acompanhada de um amigo.

As investigações revelaram que o crime foi premeditado, conforme indica uma carta de despedida deixada pelo suspeito, na qual ele declarava a intenção de tirar a vida da criança por não aceitar o fim do relacionamento, ocorrido há cerca de duas semanas.

O homem confessou ter sufocado o menino sob o pretexto de lhe dar um abraço, tentando, em seguida, tirar a própria vida. Na residência do agressor, os agentes localizaram 12 munições de calibre .380, embora nenhuma arma tenha sido encontrada no local até o momento.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil disse que a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma suposta ocorrência de suicídio. Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que o Corpo de Bombeiros já estava no local e que o homem ainda apresentava sinais vitais, tendo sido socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A criança, que estava dentro da residência, também foi levada para atendimento médico.

Ainda de acordo com a corporação, testemunhas informaram que o suspeito manteve o som alto durante a madrugada. Vizinhos relataram ter ouvido ruídos semelhantes a estalos no telhado e, diante da situação, tentaram contato ao bater na porta da casa, mas não obtiveram resposta.

A vítima chegou a ser levada pelo pai a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, devido à gravidade do estado de saúde, foi transferida para o Hospital Regional, onde, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A mãe da criança confirmou aos policiais que havia terminado o vínculo com o suspeito recentemente e iniciado uma nova relação, o que teria provocado a fúria do ex-companheiro.

Ao g1, a delegada responsável pelo caso, Layssa Crisóstomo, informou que o homem foi preso e passou por audiência de custódia no domingo (4/1). Ele deverá responder por homicídio triplamente qualificado, com agravantes por motivo fútil, pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos e pelo crime ter sido praticado contra o próprio descendente.

"As pessoas estão muito egocêntricas, não aceitam serem contrariadas e, para prevalecer a sua vontade, são capazes de qualquer coisa, até mesmo tirar a vida de uma criança inocente", lamentou a delegada.

"A Polícia Civil confirma a ocorrência de homicídio seguido de tentativa de suicídio, tendo como vítima uma criança de apenas 02 anos de idade e o seu pai em Sorriso.

Inicialmente, a equipe da Polícia Militar foi acionada até o endereço para atender uma ocorrência de suicídio, e ao chegar ao local, foi constatado que a equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local e que a vítima não estava em óbito e havia sido socorrida e encaminhada a UPA, junto a uma criança que estava no interior da residência.

Em conversa com testemunhas, foi relatado que o suspeito estava com o som alto durante a madrugada, quando vizinhos escutaram barulhos semelhantes a estalos de telhas e resolveram bater à porta da residência, porém ninguém atendia.

Diante dos fatos, foi arrombada a porta sendo encontrada vítima da tentativa de suicídio e o bebê na cama e uma carta manuscrita de despedida. Os fatos teriam sido motivados pelo suspeito/vítima não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira e ela já ter assumido uma nova relação.

A criança foi encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso em estado grave, sendo submetida a tentativas de reanimação, sendo posteriormente constatado o seu óbito, porém não sendo possível no primeiro momento constatar a causa da morte.

O pai, autor do homicídio e que sobreviveu a tentativa de suicídio, recebeu voz de prisão no hospital e foi encaminhado à Delegacia de Sorriso, onde foi autuado em flagrante pelo crime".