Morre Sheila dos Mares Guia, mulher do ex-ministro Walfrido dos Mares Guia

A empresária Sheila Emrich dos Mares Guia morreu, nesse sábado (4/1), aos 77 anos. Ela era mulher do ex-ministro e ex-vice-governador de Minas Gerais Walfrido dos Mares Guia.
Sheila criou, ao lado da filha Érika, a multimarcas CJ Mares, que vende roupas de grife e conta com duas unidades: uma em Belo Horizonte, no Bairro Santo Agostinho; e outra em São Paulo, no shopping de luxo Cidade Jardim.
A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório ocorreu neste domingo (4), na Capela Prime do Memorial Zelo, em Belo Horizonte.
Por Estado de Minas
postado em 05/01/2026 07:43 / atualizado em 05/01/2026 07:43