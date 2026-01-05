Morre Sheila dos Mares Guia, mulher do ex-ministro Walfrido dos Mares Guia

Sheila ao lado do marido Walfrido no natal de 2025 - (crédito: Reprodução/Instagram)

A empresária Sheila Emrich dos Mares Guia morreu, nesse sábado (4/1), aos 77 anos. Ela era mulher do ex-ministro e ex-vice-governador de Minas Gerais Walfrido dos Mares Guia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sheila criou, ao lado da filha Érika, a multimarcas CJ Mares, que vende roupas de grife e conta com duas unidades: uma em Belo Horizonte, no Bairro Santo Agostinho; e outra em São Paulo, no shopping de luxo Cidade Jardim.

A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório ocorreu neste domingo (4), na Capela Prime do Memorial Zelo, em Belo Horizonte.