Exército reforça fiscalização na fronteira com a Venezuela após ataque dos EUA

O Exército Brasileiro intensificou nesta terça-feira (6/1) a fiscalização na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, em Pacaraima, no Norte de Roraima, após a escalada da tensão internacional provocada por ataques dos Estados Unidos em território venezuelano. Militares passaram a realizar vistorias mais rigorosas na principal via de acesso entre os dois países, com abordagem a pedestres e veículos que cruzam a fronteira.

A operação envolve soldados armados e o emprego de veículos blindados, que acompanham o fluxo de pessoas e automóveis. Ao longo da estrada, é possível observar migrantes venezuelanos carregando malas e mochilas enquanto são orientados e monitorados pelos militares brasileiros durante o deslocamento.

A medida ocorre após os Estados Unidos lançarem, no sábado (3), uma ofensiva contra a Venezuela, com explosões registradas em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Na ação, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a primeira-dama foram capturados e levados para os EUA, o que ampliou a instabilidade política e diplomática na região.

Pacaraima é considerada a principal porta de entrada de venezuelanos no Brasil e, ao longo dos últimos anos, tem sido palco de operações de controle migratório e de ações humanitárias em momentos de agravamento da crise no país vizinho. O reforço da fiscalização busca acompanhar o cenário regional e garantir a segurança na faixa de fronteira, diante do aumento das tensões.

Apesar do reforço, o comandante do Exército em Roraima, general de brigada Roberto Pereira Angrizani, afirmou na segunda-feira (5) que o fluxo na fronteira segue dentro da normalidade. Segundo ele, até o momento, não há necessidade de envio de mais tropas para a região.