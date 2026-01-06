Sinditamaraty monitora crise na Venezuela e confirma segurança de diplomatas brasileiros

O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores (Sinditamaraty) informou que acompanha de forma permanente a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, que culminou na prisão do agora presidente deposto Nicolás Maduro. A entidade confirmou que as servidoras e os servidores brasileiros lotados nos postos diplomáticos no país estão em segurança. A informação foi repassada ao sindicato após interlocuções diretas com a administração do Itamaraty.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota divulgada à imprensa, o sindicato destacou que mantém diálogo contínuo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) diante do agravamento do cenário político e institucional venezuelano. Segundo a entidade, não há registro de feridos ou de situações de risco imediato envolvendo os profissionais do Serviço Exterior Brasileiro que atuam no país vizinho.

Além do monitoramento, o Sinditamaraty colocou-se formalmente à disposição do MRE para colaborar em eventuais medidas que venham a ser necessárias. O apoio, segundo a entidade, envolve tanto ações voltadas à proteção e ao bem-estar dos servidores quanto o suporte às atividades desenvolvidas nos postos diplomáticos, com atenção especial à assistência consular prestada à comunidade brasileira residente ou em trânsito na Venezuela.

Leia também: Por que Trump apoiou vice de Maduro em vez de líder da oposição na Venezuela

O sindicato também ressaltou a importância do cuidado com a saúde mental dos profissionais que atuam em contextos de instabilidade. Nesse sentido, informou que o Núcleo de Orientação Psicológica da entidade está disponível para acolhimento e orientação das servidoras e dos servidores, inclusive em caráter emergencial. O atendimento pode ser solicitado por meio de canais específicos de contato mantidos pela organização.



Saiba Mais Mundo Jack Ryan previu queda de Maduro? Série viraliza após operação; veja

Jack Ryan previu queda de Maduro? Série viraliza após operação; veja Mundo Adrián Corona, CEO do Grupo Corona, é assassinado no México

Adrián Corona, CEO do Grupo Corona, é assassinado no México Mundo Por que Trump apoiou vice de Maduro em vez de líder da oposição na Venezuela