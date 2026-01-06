InícioPolítica
Invasão

Sinditamaraty monitora crise na Venezuela e confirma segurança de diplomatas brasileiros

Segundo o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores, não há registro de feridos ou de situações de risco imediato envolvendo profissionais brasileiros que atuam no país vizinho

Informações foram repassadas ao sindicato após interlocuções diretas com a administração do Itamaraty - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Informações foram repassadas ao sindicato após interlocuções diretas com a administração do Itamaraty - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores (Sinditamaraty) informou que acompanha de forma permanente a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, que culminou na prisão do agora presidente deposto Nicolás Maduro. A entidade confirmou que as servidoras e os servidores brasileiros lotados nos postos diplomáticos no país estão em segurança. A informação foi repassada ao sindicato após interlocuções diretas com a administração do Itamaraty.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em nota divulgada à imprensa, o sindicato destacou que mantém diálogo contínuo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) diante do agravamento do cenário político e institucional venezuelano. Segundo a entidade, não há registro de feridos ou de situações de risco imediato envolvendo os profissionais do Serviço Exterior Brasileiro que atuam no país vizinho.

Além do monitoramento, o Sinditamaraty colocou-se formalmente à disposição do MRE para colaborar em eventuais medidas que venham a ser necessárias. O apoio, segundo a entidade, envolve tanto ações voltadas à proteção e ao bem-estar dos servidores quanto o suporte às atividades desenvolvidas nos postos diplomáticos, com atenção especial à assistência consular prestada à comunidade brasileira residente ou em trânsito na Venezuela.

O sindicato também ressaltou a importância do cuidado com a saúde mental dos profissionais que atuam em contextos de instabilidade. Nesse sentido, informou que o Núcleo de Orientação Psicológica da entidade está disponível para acolhimento e orientação das servidoras e dos servidores, inclusive em caráter emergencial. O atendimento pode ser solicitado por meio de canais específicos de contato mantidos pela organização.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 06/01/2026 09:56
SIGA
x