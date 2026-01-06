ONU afirma que operação dos EUA "violou princípio do direito internacional"

Reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ontem, em Nova York: crítica aos EUA - (crédito: John Lampaski/AFP)

As Nações Unidas expressaram, nesta terça-feira (6/1), uma profunda preocupação com a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e alertaram que "violou um princípio fundamental do direito internacional".

"Nenhum Estado deve ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outro Estado", declarou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, em uma coletiva de imprensa em Genebra.

As forças especiais dos EUA capturaram o presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores, no sábado (3/1), em uma operação apoiada por bombardeios em Caracas.

Shamdasani rejeitou os argumentos apresentados pelos Estados Unidos para justificar a intervenção militar no país caribenho.

Washington "justificou sua intervenção citando o histórico de violações de direitos humanos do governo venezuelano; no entanto, a responsabilização por violações de direitos humanos não deve ser alcançada por meio de uma intervenção militar unilateral que viola o direito internacional", enfatizou a porta-voz.

Ela também observou que o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos vem denunciando consistentemente "a deterioração contínua da situação na Venezuela" há uma década e que agora teme "que a atual instabilidade e a crescente militarização do país, como consequência da intervenção dos Estados Unidos, agravem a situação".

* Com informações da Agência France-Presse