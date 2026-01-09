Gêmeos siameses recém-nascidos morrem em Goiás após cirurgias

Os recém-nascidos estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia - (crédito: Divulgação/Hospital Estadual da Mulher)

Dois irmãos gêmeos siameses, Marcos e Mateus, nascidos na terça-feira (6/1), em Goiás, morreram nesta quinta-feira (8/1), em decorrência de complicações de saúde após cirurgias realizadas nos últimos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os bebês nasceram unidos pelo tórax, abdômen e bacia, uma condição considerada rara e de alta complexidade. Um deles morreu durante a madrugada, enquanto o outro faleceu no início da noite, após um procedimento cirúrgico de separação dos corpos.

Os recém-nascidos estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia, onde haviam nascido.

A mãe passou bem após o parto, mas as crianças precisaram ser submetidas a procedimentos cirúrgicos na quarta-feira (7/1), que contou com a participação do deputado federal e médico pediatra Zacharias Calil (União Brasil-GO), referência no assunto.

Nas redes sociais, Calil explicou que o caso era extremamente complexo, uma vez que os bebês eram isquiópagos triplos (unidos pela região pélvica), possuíam três pernas e apresentavam ânus imperfurado, uma malformação congênita caracterizada pela ausência de abertura anal normal.

Diante desse quadro, foi realizada uma colostomia, que cria uma abertura no intestino para a eliminação das fezes por meio de uma bolsa coletora, além de uma vesicostomia, procedimento que cria uma abertura na bexiga para permitir a drenagem da urina.

Segundo a diretora técnica do Hemu, Cristiane Carvalho, esta cirurgia ocorreu conforme o esperado.

No entanto, horas depois, um dos bebês não resistiu e morreu já no início da manhã desta quinta-feira. Calil informou que a criança apresentou complicações durante a madrugada, com registro de três a quatro paradas cardiorrespiratórias.

Como o segundo recém-nascido ainda estava vivo, a equipe médica decidiu realizar uma cirurgia de emergência para a separação dos corpos. O bebê, porém, também sofreu paradas cardíacas e não resistiu.

"A cirurgia foi realizada com sucesso técnico, porém, apesar de todos os esforços da equipe médica e da neonatologia, o segundo recém-nascido também não resistiu", afirmou o deputado e médico.

Zacharias Calil é referência nacional em cirurgias envolvendo gêmeos siameses.

Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), foi o primeiro médico a realizar a separação de gêmeos siameses no Estado e, segundo ele próprio, chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel de Medicina em reconhecimento às suas contribuições na área de separação de gêmeos siameses e com doenças raras.

"Momentos como esse lembram, com dureza, que nosso compromisso é lutar até o último instante com técnica, responsabilidade e humanidade", disse o deputado, em uma postagem nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular