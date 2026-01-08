Adolescente tenta envenenar pais com chumbinho por namoro proibido

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por tentativa de homicídio após tentar envenenar a mãe, de 35, o pai, de 41 anos, e um primo, de 36 anos, no bairro Itapuã, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso aconteceu nessa quarta-feira (7/1) e teria sido motivado pela reprovação do namoro da menina pelos pais. A suspeita é de que a adolescente tenha colocado chumbinho nas marmitas.

A Polícia Militar recebeu uma ligação relatando um possível envenenamento dentro de uma casa. A denúncia levou os militares até o endereço indicado, onde houve a confirmação.

Ao confessar o crime, a adolescente relatou que adicionou uma substância tóxica, conhecida como chumbinho, em alimentos que seriam consumidos pelos pais e por um primo. As marmitas foram preparadas no dia anterior pela mãe da adolescente.

O primo chegou a iniciar a refeição, porém percebeu uma textura estranha na comida, interrompeu imediatamente a ingestão. Ele relatou o caso para o tio que comunicou a esposa. O casal decidiu não comer o alimento.

A vítima passou por procedimentos clínicos e segue em observação médica, sem risco de morte, conforme informado à Polícia Militar.

Adolescente confessa

Durante o atendimento da ocorrência, a suspeita confirmou aos militares que havia envenenado a comida. Ela alegou que estava com raiva dos pais. Ainda de acordo com o relato, a motivação do crime estaria relacionada a um relacionamento amoroso mantido pela adolescente, que não contava com a aprovação dos responsáveis.

A perícia técnica compareceu à residência e realizou a coleta de amostras dos alimentos e da substância tóxica, que agora passam por análise para confirmação do material utilizado.

A adolescente foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado e conduzida à Delegacia da Polícia Civil, acompanhada por sua representante legal.

*Amanda Quintiliano especial para o EM