Morre o jornalista Conrado Corsalette, aos 47 anos

O jornalista Conrado Corsalette morreu nesta quinta-feira (8/1), aos 47 anos, em São Paulo. Corsalette atuava como secretário de redação adjunto na sucursal paulista do jornal Poder360.

O jornalista deixa duas filhas, de 13 e 11 anos. Informações sobre a data e local do velório ainda não foram divulgadas. Corsalette era formado pela Faculdade Cásper Líbero e antes de trabalhar no Poder360, ele foi cofundador e editor-chefe do Nexo Jornal, editor de política do Estadão, editor adjunto de cotidiano da Folha de São Paulo e repórter do Agora São Paulo.

Corsalette também é autor do livro Uma crise chamada Brasil: a quebra da Nova República e a erupção da extrema direita, publicado em 2023 pela Fósforo Editora. Em fevereiro de 2026, o jornalista completaria um ano no Poder360, o diretor de redação do jornal digital Fernando Rodrigues lamentou a perda.

“Conrado era um dos mais brilhantes jornalistas de sua geração. Admirado e querido por todos. Um profissional que tinha grande perspicácia para entender o que era uma notícia e como fazer bom jornalismo profissional. Uma pessoa de caráter, era generoso com os mais jovens e demonstrava grande paixão pela profissão. Conversávamos com frequência. Esses diálogos eram uma fonte de inspiração para mim e para todos da Redação que conviviam com ele. Estou triste com essa perda irreparável”, afirmou Fernando Rodrigues.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

