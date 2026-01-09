InícioBrasil
CACHORRO BRAVO

Pitbull ataca criança de três anos na boca

O animal causou ferimentos no lábio e na gengiva; ele foi capturado pelos bombeiros de Manhuaçu (MG)

Animal foi capturado pelos bombeiros e encaminhado para a Clínica Municipal de Manhuaçu - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)
Animal foi capturado pelos bombeiros e encaminhado para a Clínica Municipal de Manhuaçu - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Uma criança de três anos ficou ferida ao ser atacada por um cachorro da raça pitbull, na tarde dessa quarta-feira (7/1), no Bairro Matinha, em Manhuaçu (MG), na Zona da Mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ocorrência foi registrada por volta de 14h30, na Rua São Silvestre. De acordo com a Polícia Militar, o animal pertence à tia da criança e, por circunstâncias ainda não detalhadas, atacou o menino, que sofreu ferimentos no lábio e na gengiva.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, capturou o cachorro e orientou a proprietária sobre medidas de segurança para evitar novos acidentes. O animal foi encaminhado para a Clínica Municipal de Manhuaçu.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi levada para uma unidade hospitalar por uma ambulância do Samu. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
WB
WB

Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 09/01/2026 10:37
SIGA
x