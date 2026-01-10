InícioBrasil
Fernando de Noronha

Guia bate em tubarão momentos antes de turista ser mordida em Noronha

Ferimento foi divulgado pela própria vítima nas redes sociais. Em uma das publicações, Tayane aparece com a coxa direita enfaixada e manchas de sangue no curativo

Turista é mordida por tubarão ao mergulhar em Fernando de Noronha - (crédito: Reprodução/Instagram/@taydalazen)
Turista é mordida por tubarão ao mergulhar em Fernando de Noronha - (crédito: Reprodução/Instagram/@taydalazen)

Um mergulhador bateu com uma câmera na cabeça de um tubarão-lixa momentos antes da advogada Tayane Dalazen, de 36 anos, ser mordida na perna pelo animal. A cena foi registrada em vídeo divulgado nas redes socias da turista. O caso aconteceu na sexta-feira (9/1), durante um mergulho em Fernando de Noronha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Tayane, o momento antecede o ataque do animal e envolve um guia de outro grupo de turistas. “Um guia estava com uma câmera na mão e bateu na cabeça do tubarão. O tubarão-lixa não costuma atacar pessoas, salvo raras exceções”, afirmou em entrevista ao g1.

Tayane relatou ainda que, ao perceber a aproximação do animal, evitou usar as mãos para afastá-lo por medo de sofrer outra mordida. “Senti uma mordida muito forte na perna, e o tubarão não soltava”, contou. Segundo ela, um condutor interveio e bateu no tubarão até que o animal soltasse sua perna. Em seguida, Tayane foi socorrida por guias locais e pescadores que estavam nas embarcações próximas. “Fiquei calma e não chorei”, disse.

O ferimento foi divulgado pela vítima nas redes sociais. Em uma das publicações, Tayane aparece com a coxa direita enfaixada e manchas de sangue no curativo. Apesar do susto, ela tranquilizou amigos e seguidores. “Levei mordida de um tubarão-lixa enquanto fazia snorkel, estou bem!”, escreveu. Em outra postagem, já na praia, ela brincou com a situação: “A mordida não foi profunda. O tubarão que deve estar sem dente”.

Em nota, a administração de Fernando de Noronha informou que o Hospital São Lucas atendeu a turista, com ferimento superficial e sem risco à vida. “A paciente deu entrada estável, consciente e orientada. Foram realizados curativo, prescrição medicamentosa e orientações para cuidados locais”, informou a assessoria da ilha.

Após o incidente, órgãos como a Vigilância Ambiental, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões foram acionados. As equipes atuam no monitoramento da área e na adoção de medidas preventivas junto ao setor de turismo, com o objetivo de evitar novos incidentes e reforçar orientações de segurança durante atividades de mergulho no arquipélago.

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 10/01/2026 17:54
SIGA
x