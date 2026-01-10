Guia bate em tubarão momentos antes de turista ser mordida em Noronha

Um mergulhador bateu com uma câmera na cabeça de um tubarão-lixa momentos antes da advogada Tayane Dalazen, de 36 anos, ser mordida na perna pelo animal. A cena foi registrada em vídeo divulgado nas redes socias da turista. O caso aconteceu na sexta-feira (9/1), durante um mergulho em Fernando de Noronha.

Segundo Tayane, o momento antecede o ataque do animal e envolve um guia de outro grupo de turistas. “Um guia estava com uma câmera na mão e bateu na cabeça do tubarão. O tubarão-lixa não costuma atacar pessoas, salvo raras exceções”, afirmou em entrevista ao g1.

Tayane relatou ainda que, ao perceber a aproximação do animal, evitou usar as mãos para afastá-lo por medo de sofrer outra mordida. “Senti uma mordida muito forte na perna, e o tubarão não soltava”, contou. Segundo ela, um condutor interveio e bateu no tubarão até que o animal soltasse sua perna. Em seguida, Tayane foi socorrida por guias locais e pescadores que estavam nas embarcações próximas. “Fiquei calma e não chorei”, disse.

O ferimento foi divulgado pela vítima nas redes sociais. Em uma das publicações, Tayane aparece com a coxa direita enfaixada e manchas de sangue no curativo. Apesar do susto, ela tranquilizou amigos e seguidores. “Levei mordida de um tubarão-lixa enquanto fazia snorkel, estou bem!”, escreveu. Em outra postagem, já na praia, ela brincou com a situação: “A mordida não foi profunda. O tubarão que deve estar sem dente”.

Em nota, a administração de Fernando de Noronha informou que o Hospital São Lucas atendeu a turista, com ferimento superficial e sem risco à vida. “A paciente deu entrada estável, consciente e orientada. Foram realizados curativo, prescrição medicamentosa e orientações para cuidados locais”, informou a assessoria da ilha.

Após o incidente, órgãos como a Vigilância Ambiental, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões foram acionados. As equipes atuam no monitoramento da área e na adoção de medidas preventivas junto ao setor de turismo, com o objetivo de evitar novos incidentes e reforçar orientações de segurança durante atividades de mergulho no arquipélago.

