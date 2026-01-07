Vanessa Lopes expõe assédio durante passeio em Fernando de Noronha

Vanessa Lopes usou as redes sociais nesta terça-feira (6) para relatar que foi vítima de assédio enquanto fazia um passeio em Fernando de Noronha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a influenciadora, a situação aconteceu durante uma atividade de bicicleta aquática no mar, após homens fazerem comentários sobre o corpo dela, em especial sobre o bumbum.

Indignada, a ex-BBB desabafou sobre o episódio e criticou a tentativa de justificar esse tipo de comportamento pelo local ou circunstância.

"Acabei de ser assediada em um passeio de bicicleta aquática no meio do mar. E tem gente que diz que é o local, que o problema é o ambiente. Não é. Gente, o homem não precisa de desculpa para acabar com o dia da mulher. E às vezes a mulher que tá junto, ri junto. Tem mulher que fica calada vendo esse tipo de agressão", afirmou.

Vanessa estava aproveitando o arquipélago ao lado do namorado, o cantor Lucas Mamede, e de uma amiga quando sofreu o abuso verbal.

Ela destacou que o passeio ocorria em um ambiente familiar, acompanhado por guias e outras pessoas.

"Estavam os guias acompanhando o passeio, várias famílias, eram 10h. Então não existe hora, não existe lugar para esse tipo de coisa. Homem quando quer estragar o dia de uma pessoa, de uma família, o que seja, ele estraga", disse.

Ao detalhar a situação, a influenciadora também lamentou a falta de reação das pessoas ao redor.

"Eu estava sozinha uma hora vendo os golfinhos. Aí um cara começou a olhar pra minha bunda e rir. Ele falou: 'tem lugar aí na garupa para eu sentar?' Ele estava acompanhado por duas mulheres e um outro homem. E, em nenhum momento, você vê alguém reprimindo. As pessoas riem junto da situação", concluiu.