Sunlenca: Anvisa aprova medicamento de prevenção ao HIV-1

A indicação do Sunlenca, segundo a Anvisa, será para adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 kg, que estejam sob risco de contrair o vírus - (crédito: Marcelo Camargo - Agência Brasil )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (12/1) a indicação do medicamento Sunlenca — substância lenacapavir — para prevenção ao risco de infecção pelo HIV-1 por via sexual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A indicação do Sunlenca, segundo a Anvisa, será para adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 kg, que estejam sob risco de contrair o vírus.

Leia também: Lula chama a atenção por boa forma aos 80 anos; saiba como envelhecer bem

A prevenção aprovada pelo órgão sanitário seguirá uma estratégia profilaxia pré-exposição (PrEP). Isso significa que o medicamento agiria como uma espécie de “escudo” no organismo para impedir a infecção do HIV em caso de contato com o vírus.

O tratamento preventivo, no entendimento da Anvisa, deve ser exclusivo às pessoas não infectadas pelo HIV-1. Por isso, o órgão determina ser necessário comprovar essa condição por meio de teste.

Medicamento impede replicação do vírus

Considerado um antirretroviral inovador, o Sunlenca tem a função de impedir a replicação do vírus HIV. Segundo a Anvisa, isso será capaz de combater a transcrição reversa do vírus. O medicamento estará disponível em forma de injeção subcutânea (aplicações a cada seis meses) e por meio de comprimido oral.

Leia também: Como conviver com dor nas costas — e aliviar os sintomas

No ano passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar o lenacapavir — substância do medicamento Sunlenca — como opção adicional para PrEP, classificando-o como a melhor alternativa após uma vacina.

Embora o Sunlenca tenha sido aprovado pela Anvisa, ainda restam ao menos mais dois trâmites legais.

A próxima fase para o medicamento será passar por uma análise de preço máximo estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e aprovação na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que analisa critérios como eficácia, segurança e análises de custo-efetividade.