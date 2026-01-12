InícioBrasil
Mattel lança Barbie autista e amplia linha de diversidade

Primeira Barbie que representa o espectro chega ao Brasil com design e acessórios pensados para fortalecer a inclusão

Mattel anuncia lançamento de boneca que representa as pessoas dentro do Transtorno do espectro Autista. Brinquedo chega ao Brasil em julho de 2026 - (crédito: Reprodução/Mattel)
Mattel anuncia lançamento de boneca que representa as pessoas dentro do Transtorno do espectro Autista. Brinquedo chega ao Brasil em julho de 2026 - (crédito: Reprodução/Mattel)

A Mattel anunciou, nesta segunda-feira (12/1), o lançamento da primeira Barbie que representa pessoas dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A boneca foi criada com a participação direta da comunidade atípica e de especialistas. O brinquedo faz parte da coleção Barbie Fashionistas, que amplia a diversidade da marca com bonecas de diferentes corpos, tons de pele, deficiências e histórias. 

Desenvolvida ao longo de meses em parceria com a Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organização dirigida por pessoas autistas e dedicada à defesa de seus direitos, a nova Barbie foi pensada para refletir experiências e características de pessoas dentro do espectro autista, com detalhes de design, roupas e acessórios que representam a diversidade neurológica sem estigmas. 

A Barbie Autista fará sua estreia no Brasil em julho de 2026, com preço sugerido de cerca de R$ 119,99.  Ela será vendida nas principais varejistas e lojas de brinquedos, físicas e online.

Detalhes do design e funcionalidades

Cada elemento da boneca foi pensado com foco em conforto, representatividade e sensibilidade. As escolhas promovem empatia, compreensão e fortalecem a mensagem de que brincar é um espaço para reconhecimento e pertencimento de todas as crianças:

  • Articulação nos cotovelos e pulsos: permite gestos repetitivos (stimming), característica que algumas crianças autistas usam para regular sensações ou expressar emoção;

  • Olhar levemente desviado: representa o fato de que algumas pessoas no espectro evitam contato visual direto;

  • Acessórios sensoriais: os itens incluem abafadores de ruído, um fidget spinner rosa que gira de verdade e um tablet com aplicativos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (AAC) para simbolizar formas alternativas de comunicação.

  • Sapatos baixos para representar o conforto e celebrar a liberdade de movimentos. 

A nova Barbie se junta à linha Fashionistas, que já inclui modelos com deficiência visual, Barbie com diabetes tipo 1, bonecas com Síndrome de Down e outras diferenças corporais ou médicas. De acordo com a Mattel,  o objetivo da linha é reforçar o compromisso da marca em “refletir o mundo real das crianças desde cedo e combater estigmas”.

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 12/01/2026 16:15
