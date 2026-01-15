58% dos brasileiros temem ação militar dos EUA no Brasil, diz Quaest

A preocupação entre os brasileiros surge após recente ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, em que forças norte-americanas capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro - (crédito: RS/Fotos Publicas)

O instituto Genial/Quaest divulgou, na manhã desta quinta-feira (15/1) uma pesquisa que revelou que 58% dos brasileiros tem receio de que os Estados Unidos realizem uma ação militar no Brasil semelhante à intervenção ocorrida na Venezuela no início de janeiro. Outros 40% disseram não ter esse medo, enquanto 2% não souberam ou preferiram não responder.

O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 11 de janeiro, com 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais domiciliares. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2 pontos percentuais.

A preocupação entre os brasileiros surge após recente ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, em que forças norte-americanas capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a esposa no dia 3 de janeiro. Eles foram levados para Nova York, onde respondem a processos judiciais federais. Segundo as autoridades dos EUA, Maduro seria responsável por tráfico internacional de drogas e narcoterrorismo. Acusações que o venezuelano nega.

O episódio gerou críticas sobre violação de soberania e debate sobre legalidade internacional da intervenção.

Avaliação da atuação do Brasil

Além da pergunta sobre o temor de uma ação semelhante em solo brasileiro, a pesquisa perguntou como os entrevistados avaliam a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante das ações dos EUA contra a Venezuela.

51% consideraram a postura de Lula “errada”;

37% avaliaram que o presidente agiu corretamente;

12% não souberam ou preferiram não responder.

Perguntados sobre eventual impacto dessa polêmica internacional no voto nas eleições presidenciais de 2026, a maioria (71%) afirmou que essa questão não influenciará sua decisão nas urnas. Para 17%, a postura de Lula leva a uma preferência por candidatos da oposição; 7% disseram que isso os aproximaria mais de Lula; e 5% não souberam responder.

Quando consultados sobre como o governo brasileiro deveria reagir às medidas dos EUA relativas à Venezuela:

66% disseram que o Brasil deveria manter uma posição neutra;

18% afirmaram que o país deveria apoiar as ações americanas;

10% defendem oposição às medidas;

6% não souberam ou não responderam.

