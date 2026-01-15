InícioMundo
Agente de imigração dos EUA atira em venezuelano em Mineápolis

Fato ocorre após Renee Nicole Good, uma americana de 37 anos, ter sido morta por tiros de um agente do ICE durante uma operação contra migrantes

Agentes federais da lei e policiais com equipamento antimotim patrulham a área após protestos que eclodiram na sequência do assassinato de um venezuelano por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Minneapolis, Minnesota, em 14 de janeiro de 2026 - (crédito: OCTAVIO JONES / AFP)
Agentes federais da lei e policiais com equipamento antimotim patrulham a área após protestos que eclodiram na sequência do assassinato de um venezuelano por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Minneapolis, Minnesota, em 14 de janeiro de 2026 - (crédito: OCTAVIO JONES / AFP)

Um agente federal de imigração atirou em um venezuelano na quarta-feira (14/1) em Mineápolis, informaram autoridades locais, que pediram "manter a calma" uma semana após a morte de uma mulher nessa mesma cidade dos Estados Unidos. 

"Entendemos que há indignação (...). A cidade de Minneapolis volta a exigir que o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega) deixe a cidade e o estado (Minnesota) imediatamente", escreveram as autoridades no X. 

Funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) confirmaram os disparos no X e informaram que "um imigrante ilegal da Venezuela" foi detido em uma blitz de trânsito e resistiu à prisão. 

"Enquanto o indivíduo e o agente policial lutavam no chão, duas pessoas saíram de um apartamento próximo e também atacaram o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura", informou o DHS. 

O agente "efetuou um disparo defensivo para proteger sua vida" e feriu na perna o primeiro indivíduo. 

Esse fato ocorre após Renee Nicole Good, uma americana de 37 anos, ter sido morta em seu carro em 7 de janeiro por tiros de um agente do ICE durante uma operação contra migrantes em Mineápolis. 

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, Trump tem impulsionado uma onda de deportações em massa, uma de suas promessas de campanha. 

Autoridades de Mineápolis e do estado de Minnesota criticam as ações dos agentes do DHS, incluindo os do ICE. 

Em um vídeo publicado na quarta-feira nas redes sociais, o governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou "o caos, a interferência e o trauma que o governo federal está despejando sobre nossa comunidade", descrevendo interrogatórios de porta em porta realizados por agentes do ICE "armados, mascarados e com pouca capacitação".

