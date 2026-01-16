Delegada que namora líder do PCC é presa em operação

Delegada é presa em SP suspeita de ligação com o PCC - (crédito: Reprodução)

Uma delegada da Polícia Civil recém-empossada foi presa na manhã desta sexta-feira (16/1), em São Paulo. Identificada como Layla Lima Ayub, a servidora é suspeita de manter ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). O namorado dela, Jardel Neto Pereira da Cruz, também foi detido. Conhecido como Dedel, ele comanda o tráfico de armas e drogas em Roraima, segundo investigações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A prisão da dupla ocorreu no âmbito da Operação Serpens, que apura crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Leia também: Chefe da célula brasiliense do PCC é preso pela Polícia Penal em Samambaia

Ambos são investigados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ainda segundo os promotores, mesmo após tomar posse como delegada, ela teria exercido de forma irregular a função de advogada, inclusive atuando em audiência de custódia em favor de presos ligados a organizações criminosas.

Leia também: BC decreta liquidação da Reag, envolvida no caso do Banco Master

A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil paulista e o GAECO do Estado do Pará. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Marabá (PA).

Leia também: Justiça vê indícios de lavagem de dinheiro no São Paulo

Em nota, o MPSP informou que as investigações seguem em andamento para apurar a extensão do envolvimento da delegada com a facção criminosa e a possível participação de outras pessoas no esquema.