Delegada que namora líder do PCC é presa em operação

Uma delegada da Polícia Civil recém-empossada foi presa na manhã desta sexta-feira (16/1), em São Paulo. Identificada como Layla Lima Ayub, a servidora é suspeita de manter ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). O namorado dela, Jardel Neto Pereira da Cruz, também foi detido. Conhecido como Dedel, ele comanda o tráfico de armas e drogas em Roraima, segundo investigações.
A prisão da dupla ocorreu no âmbito da Operação Serpens, que apura crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Ambos são investigados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ainda segundo os promotores, mesmo após tomar posse como delegada, ela teria exercido de forma irregular a função de advogada, inclusive atuando em audiência de custódia em favor de presos ligados a organizações criminosas.
A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil paulista e o GAECO do Estado do Pará. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Marabá (PA).
Em nota, o MPSP informou que as investigações seguem em andamento para apurar a extensão do envolvimento da delegada com a facção criminosa e a possível participação de outras pessoas no esquema.
