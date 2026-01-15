BC decreta liquidação da Reag, envolvida no caso do Banco Master

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag Trust nesta quinta-feira (15/1). A Reag atuava como distribuidora de títulos e valores mobiliários, com sede em São Paulo. Em nota, o BC informou que a medida foi motivada por “graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN)”.
A decisão ocorre após a Reag ser citada em investigações que apuram a atuação de organizações criminosas no mercado financeiro, incluindo apurações que envolvem o Primeiro Comando da Capital (PCC). Mais recentemente, a instituição também foi relacionada ao caso envolvendo o Banco Master, o que reforçou a necessidade de intervenção por parte da autoridade monetária.
Segundo o Banco Central, estão sendo adotadas todas as medidas cabíveis para apurar responsabilidades. “O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionatórias de caráter administrativo e à comunicação às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis”, informou a isntituição.
Como consequência da liquidação extrajudicial, os bens dos controladores e dos ex-administradores da Reag foram tornados indisponíveis, conforme prevê a legislação. O Banco Central nomeou Antonio Pereira de Souza, da APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda., como liquidante responsável pela condução do processo.
