BC decreta liquidação da Reag, envolvida no caso do Banco Master

Banco Central vê infrações graves e determina encerramento das operações. Além do Master, nvestigação também apontou envolvimento com o PCC

Como consequência da liquidação extrajudicial, os bens dos controladores e dos ex-administradores da Reag foram tornados indisponíveis - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Reag)
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag Trust nesta quinta-feira (15/1). A Reag atuava como distribuidora de títulos e valores mobiliários, com sede em São Paulo. Em nota, o BC informou que a medida foi motivada por “graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN)”.

A decisão ocorre após a Reag ser citada em investigações que apuram a atuação de organizações criminosas no mercado financeiro, incluindo apurações que envolvem o Primeiro Comando da Capital (PCC). Mais recentemente, a instituição também foi relacionada ao caso envolvendo o Banco Master, o que reforçou a necessidade de intervenção por parte da autoridade monetária.

Segundo o Banco Central, estão sendo adotadas todas as medidas cabíveis para apurar responsabilidades. “O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionatórias de caráter administrativo e à comunicação às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis”, informou a isntituição.

Como consequência da liquidação extrajudicial, os bens dos controladores e dos ex-administradores da Reag foram tornados indisponíveis, conforme prevê a legislação. O Banco Central nomeou Antonio Pereira de Souza, da APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda., como liquidante responsável pela condução do processo.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 15/01/2026 09:15
