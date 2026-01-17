Homem dispara e mata dois médicos após briga em SP; suspeito foi preso

Suspeito de 44 anos abriu fogo após uma discussão no interior do estabelecimento - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um médico de 44 anos identificado como Carlos Alberto Azevedo Silva Filho foi preso em flagrante após matar Luís Roberto Pellegrini Gomes e Vinicius Dos Santos Oliveira, de 43 e 35 anos, na noite de sexta-feira (16/1), por volta das 22h, em frente a um restaurante localizado na Avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, em Barueri, São Paulo. Os dois homens mortos também eram médicos e testemunhas alegaram que conheciam o atirador.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), agentes foram acionados após uma denúncia de que um indivíduo armado estaria dentro do estabelecimento. Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma discussão entre frequentadores, situação que inicialmente foi controlada.

No entanto, minutos depois, já na área externa do restaurante, o suspeito sacou uma pistola calibre 9mm e atirou contra dois homens que estavam na calçada. As vítimas chegaram a ser socorridas para prontos-socorros da região, mas não resistiram aos ferimentos.

A GCM apreendeu a arma utilizada no crime, além de cápsulas deflagradas, uma bolsa, documentos diversos e a quantia de R$ 16.140 que estava em posse do suspeito. A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto pela Delegacia de Barueri, que solicitou a realização de perícia. As investigações seguem para esclarecer a motivação do crime e eventuais circunstâncias que antecederam o ataque.

