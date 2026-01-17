Homem arrastado por enxurrada é encontrado, busca por mulher continua

O casal identificado como Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, e Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos foi arrastado por uma enxurrada em São Paulo, nesta sexta (16). O corpo de Marcos foi encontrado no Rio Pinheiros. as buscas agora tentam localizar Maria Deusdete. - (crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal)

O Corpo de Bombeiros confirmou, na manhã deste sábado (17/1), a localização do corpo de um dos idosos que havia desaparecido após o carro em que estava ser arrastado por uma forte enxurrada na Zona Sul de São Paulo, durante o temporal que atingiu a capital paulista na tarde de sexta-feira (16/1). A esposa dele, que também estava no veículo, continua desaparecida.

O casal foi identificado como Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, e sua esposa, Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos. O corpo de Marcos foi encontrado no Rio Pinheiros, próximo à Ponte João Dias, cerca de um quilômetro do local em que o veículo desapareceu na correnteza. As buscas agora se concentram em localizar Maria Deusdete.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o carro branco em que o casal estava é engolido pela enxurrada na Avenida Carlos Caldeira Filho, enquanto uma das portas estava aberta e é possível ver Maria Deusdete no banco do passageiro tentando resistir à força da água. Testemunhas que presenciaram a cena relataram à polícia que gritaram por socorro, pedindo que a mulher saísse do veículo antes que ele fosse levado, porém a correnteza foi mais forte.

O episódio aconteceu no final da tarde de sexta (16/1), por volta das 18h, durante uma chuva intensa que provocou alagamentos e transbordamentos de córregos em diversas regiões de São Paulo, com ruas inundadas e carros arrastados pela enxurrada.

Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda na sexta-feira, mas as condições climáticas e a força das águas dificultaram o avanço das operações. Na manhã de sábado, por volta das 6h50, as buscas foram retomadas com reforço e exploração de galerias pluviais e trechos próximos ao Rio Pinheiros, enquanto familiares e equipes mantêm esperança de encontrar Maria Deusdete com vida.

O casal deixa dois filhos e quatro netos, que acompanham de perto os esforços de resgate e pedem por informações que possam ajudar nas buscas.

A forte chuva que atingiu São Paulo e outras áreas do ABC Paulista fez com que a Defesa Civil emitisse alertas sobre riscos de enchentes e alagamentos. Em diversos pontos da cidade foram registradas quedas de árvores, deslizamentos e ruas completamente submersas, aderindo ao cenário de risco que já vinha preocupando autoridades e moradores durante a tarde e noite de sexta-feira.