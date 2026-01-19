Em luta contra câncer, Roseana Sarney é internada para tratar pneumonia

Roseana Sarney (MDB), deputada federal e ex-governadora do Maranhão, 72 anos, foi internada para tratar uma pneumonia. A própria Roseana compartilhou a informação nas redes sociais. A filha do ex-presidente da República José Sarney já estava em tratamento contra um câncer de mama.
Segundo a postagem, ela recebeu alta na quinta-feira (15/1). No entanto, precisou retornar já no dia seguinte, por conta da pneumonia. O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, suspendeu a última sessão de quimioterapia, marcada para 27 de janeiro, em razão do problema pulmonar.
"Agora, vou direto para a cirurgia, e estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo. Conto com a oração de vocês e, claro, com a proteção de Deus", afirmou a deputada.
Veja o registro publicado pela deputada nas redes sociais:
Roseana recebeu o dignóstico de câncer em agosto do ano passado. Nas redes sociais, compartilha diversos detalhes sobre o tratamento contra a doença. Constantemente, reconhece a dificuldade do processo, mas mantém discurso positivo e esperançoso.
