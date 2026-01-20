Artista transforma ET de Varginha em versão lúdica

como se estivesse em casa e em pose descontraída, o et aparece segurando o mapa de Minas Gerais - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Olhos vermelhos, pele marrom brilhante e três chifres na cabeça. Foi dessa maneira que o suposto ser extraterrestre visto em Varginha, no Sul de Minas, em 20 de janeiro de 1996, foi descrito. Atualmente, 30 anos depois, a cidade continua associada ao ET, mas ele tem sofrido uma transformação para se tornar mais atrativo. Com pele verde e sorriso no rosto, a criatura foi de assustadora para carismática.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A gente tinha a intenção de fazer alguma coisa mais lúdica com relação ao ET porque quando as crianças viam o ET ‘de verdade’ elas se assustavam”, explica o artista plástico Gleiber Piva. Ele está por trás de algumas das estátuas espalhadas pelo Memorial do ET, espaço que reúne referências, documentos do caso e cenários para fotos.

As esculturas de Gleiber são em verde vibrante e têm feições simpáticas. Os ETs também vestem macacões coloridos no estilo espacial, com um ‘V’ de Varginha no cinto, o que acentua o tom lúdico das peças. Além disso, cada um dos seres foi caracterizado de uma maneira. Um dos extraterrestres recebeu uma roupa cor-de-rosa, lábios em formato de beijo e até um celular. Outra estátua foi feita com um grande sorriso.

O público infantil aprovou a transformação. No memorial, a criançada escolhe o alienígena preferido para posar ao lado e tirar fotos. “A melhor coisa do mundo é quando chega uma criança de dois anos e abraça um ET desses”, afirma Gleiber.

Transporte e referências

O artista também conta que as obras foram pensadas para serem transportadas de um lugar para o outro, para que o personagem possa circular por toda a cidade. “Elas foram feitas de isopor e são revestidas ou de fibra de vidro ou resina de poliuretano, então elas são bem leves”, explica.

Gleiber também uniu o caso que tornou Varginha nacionalmente e mundialmente conhecida com outra grande referência da cidade mineira: a cafeicultura. “A parte de cima são grãos de café. O verde e o vermelho também (foram usados) para harmonizar dentro das cores das folhas e do grão de café amadurecendo”, explica Gleiber. Um dos ETs também foi feito segurando uma xícara de café.

O grão é um dos principais produtos comercializados internacionalmente por Varginha, que foi o principal município exportador de Minas Gerais em 2025, de acordo com a Fundação João Pinheiro.



No centro



A versão carismática do ET também está no Centro da cidade, na Praça Marechal Floriano, conhecida como Praça da Nave. A estátua é um dos principais pontos de visita dos turistas, especialmente daqueles que passam por Varginha e querem fazer apenas uma parada rápida para tirar fotos.

Nomeado “ETzinho”, ele é verde vibrante, dá uma piscadela e carrega um mapa de Minas Gerais. O personagem foi criado por Paulo Antônio de Carvalho e esculpido por Michele Vanzetti. Ao lado do extraterrestre, há também a caixa d’água em formato de nave espacial.

Graffitis com temática intergaláctica também complementam o cenário. Feito pela artista Werneck, o mural reúne referências e elementos característicos de Minas Gerais, como o pão de queijo e o cafezinho, e tem cores vibrantes.

A poucos metros da Praça da Nave, na Praça Getúlio Vargas, também há duas estátuas de ET. No entanto, elas são mais fidedignas à criatura descrita pelas meninas Kátia Andrade Xavier, Liliane Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva, com pele marrom e oleosa, corpo magricelo e olhos vermelhos.

o artista plástico gleiber piva posa ao lado de uma das esculturas do visitante misterioso Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Para conquistar

Três décadas depois do evento emblemático, Varginha quer assumir com orgulho o título de “Cidade do ET”, conforme contou Rosana Carvalho, secretária de turismo e comércio. A transformação no visual do extraterrestre é apenas uma das estratégias para conquistar o público.

Entre os planos da prefeitura para melhorar o turismo ufológico na cidade está a transformação do terreno baldio em que a criatura teria sido avistada. Localizada na Rua Dr. Benevenuto Braz Vieira, no Bairro Vila Andere, a área foi adquirida pelo Executivo municipal por meio de uma permuta, em setembro do ano passado. Atualmente, o terreno continua baldio.



Trinta anos depois

Em 20 de janeiro de 1996, um evento mudou a história de Varginha. Na época com pouco mais de 100 mil habitantes, a cidade ficou conhecida, nacionalmente e mundialmente, como o local em que três jovens diziam ter avistado um ser extraterrestre. Atualmente, 30 anos depois, o caso segue sendo discutido e, para alguns, continua um grande mistério.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular