Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (20/1), cinco loterias: os concursos 2962 da Mega-Sena; o 3592 da Lotofácil; o 6932 da Quina; o 2345 da Timemania e o 1166 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 47,6 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06-29-33-38-53-56.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-05-06-07-09-12-13-17-18-20-21-22-23-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 28-33-65-71-76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 3 milhões apresentou o seguinte resultado: 03-15-19-28-35-69-71. O time do coração é o 03-Amazonas/AM.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1,8 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-07-08-15-16-24-31. O mês da sorte é 04-Abril.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra: