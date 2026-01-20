Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (20/1), cinco loterias: os concursos 2962 da Mega-Sena; o 3592 da Lotofácil; o 6932 da Quina; o 2345 da Timemania e o 1166 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Mega-Sena
A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 47,6 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06-29-33-38-53-56.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-05-06-07-09-12-13-17-18-20-21-22-23-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 28-33-65-71-76.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Timemania
A Timemania, com prêmio previsto de R$ 3 milhões apresentou o seguinte resultado: 03-15-19-28-35-69-71. O time do coração é o 03-Amazonas/AM.
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 1,8 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-07-08-15-16-24-31. O mês da sorte é 04-Abril.
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Confira o sorteio na íntegra: