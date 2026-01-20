Quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil

O balanço de 2025 deve aumentar ainda mais, com a chegada dos dados de dezembro de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

No ano passado, o Brasil bateu recorde de feminicídios. Ao menos 1.470 mulheres foram mortas em contextos de violência doméstica ou por misoginia, segundo dados contabilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O número, que representa uma média de quatro mortes por dia, supera o total registrado em 2024, de 1.459, um aumento mínimo de 0,41%. O balanço de 2025 deve aumentar ainda mais, com a chegada dos dados de dezembro de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo.

No total, 15 estados tiveram aumento nos casos de feminicídio. Mesmo sem os dados do último mês, São Paulo é líder de registros entre as unidades federativas, com 233 casos — Minas Gerais (139) e Rio de Janeiro (104) aparecem na sequência.

O crime feminicídio foi tipificado em 2015, quando foram registrados 535 casos. Desde então, 13.448 mulheres foram assassinadas, representando uma média de 1.345 crimes por ano e um crescimento de 316% em uma década. São Paulo e Minas Gerais lideram a estatística nacional, com 1.774 e 1.641, respectivamente.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro