Duas adolescentes estão desaparecidas em Belo Horizonte desde sábado

Júlia Maia Benevenuto, de 13 anos, está desaparecida desde sábado (17/01) - (crédito: Arquivo pessoal)

Duas adolescentes desapareceram na tarde de sábado (17/1), no bairro Horto Florestal, Região Leste de Belo Horizonte (MG). Uma delas, Julia Maia Benevenuto, de 13 anos, foi vista pela última vez usando saia e blusa azuis. A família da outra adolescente pediu sigilo sobre seus dados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 17h, Júlia saiu de casa dizendo que ia à casa da amiga colocar cílios. À noite, familiares estranharam que a menina ainda não retornara e entraram em contato com a avó da amiga, que disse que as duas entraram em um carro de aplicativo dizendo apenas que iam "ali nos meninos". Desde então, não tiveram informações do paradeiro de ambas.

Júlia Maia Benevenuto, e 13 anos, está desaparecida desde sábado (17/01) Polícia Civil de Minas Gerais

Qualquer informação que leve ao paradeiro das adolescentes deve ser repassada à Polícia Civil nos números: 0800-2828-197, 181 ou 197.