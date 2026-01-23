Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

Confira o resultado das loterias desta quinta - (crédito: Reprodução/YoutubeCaixa)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (23/1), cinco loterias: os concursos 6935 da Quina; o 2916 da Dupla Sena; o 3595 da Lotofácil; o 2879 da Lotomania e o 802 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7,8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 05-07-33-58-64.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-06-08-10-12-13-15-16-20-21-22-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 5,3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 05-11-14-15-19-21-28-32-53-57-58-61-64-68-78-79-84-86-92-98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 08-11-16-27-32-39 no primeiro sorteio; 02-19-21-33-35-40 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 10,1 milhões no primeiro sorteio; e R$ 177 mil no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena



Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 1,2 milhão, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 0

Coluna 3: 7

Coluna 4: 8

Coluna 5: 1

Coluna 6: 6

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete