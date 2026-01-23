Caso Master: presidente do Rioprevidência é alvo de operação

Entre os alvos estão o atual presidente do fundo, Deivis Marcon Antunes - (crédito: Reprodução/Rioprevidência e Polícia Federal)

O presidente e os diretores do Rioprevidência, o Regime Próprio de Previdência Social do Rio de Janeiro, são alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta sexta-feira (23/1). Batizada de Barco de Papel, a ação investiga suspeitas de irregularidades em aportes realizados pelo fundo previdenciário em títulos emitidos pelo Banco Master.

Entre os alvos estão o atual presidente do fundo, Deivis Marcon Antunes, o ex-diretor de investimentos Euchério Rodrigues e o ex-gerente de investimentos Pedro Pinheiro Guerra Leal. Eles deixaram os cargos após o surgimento das suspeitas relacionadas ao caso Master.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início em novembro e apura nove operações financeiras realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024. As transações resultaram na aplicação de cerca de R$ 970 milhões de recursos do Rioprevidência em Letras Financeiras emitidas por um banco privado. Para os investigadores, as operações teriam sido aprovadas de forma irregular, exposto o patrimônio da autarquia a “risco elevado e incompatível com sua finalidade”.

A Operação Barco de Papel apura possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta, desvio de recursos, indução de repartição pública em erro, fraude à fiscalização ou ao investidor, associação criminosa e corrupção passiva.

Esta é a terceira operação recente da Polícia Federal envolvendo suspeitas relacionadas ao Banco Master. Diferentemente de outras investigações, este caso não tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e foi deflagrado com autorização da Justiça Federal do Rio de Janeiro, em primeira instância.

