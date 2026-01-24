Desabamento de casa no Rio deixa duas pessoas mortas

Uma menina de 11 anos e o padrasto, de 25, morreram após o desabamento de uma casa, na madrugada deste sábado (24/1), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A mãe da criança ficou ferida e foi socorrida para um hospital da região.

O imóvel, localizado na Rua Urussaí, no bairro Saracuruna, distrito de Campos Elíseos, desabou por volta das 2h40. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), a laje da residência cedeu, soterrando três pessoas e um cão.

Equipes de resgate atuaram durante a madrugada e conseguiram retirar dos destroços um homem identificado como Jeremias dos Santos Silva, a mulher, identificada apenas como Luana, e o animal. As vítimas resgatadas com vida foram encaminhadas para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. No entanto, o padrasto da menina não resistiu aos ferimentos. A criança foi encontrada já sem vida.

A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições estruturais do imóvel e verificar possíveis riscos em construções vizinhas.

Não se sabe até o momento qual foi o motivo do desabamento.