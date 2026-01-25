Aniversário de SP é comemorado com tradicional bolo do Bixiga





O aniversário da cidade de São Paulo foi celebrado neste domingo (25/1) com um parabéns em ritmo de samba e que atraiu muita gente ao Bixiga, bairro tradicional do centro da capital paulista. Não faltou a distribuição de bolo, tradição que foi iniciada em 1986 por Armando Puglisi, o Armandinho do Bixiga, ilustre morador do bairro.

Após a morte de Armandinho, em dezembro de 1994, essa tradição acabou sendo organizada por Walter Taverna, dono da cantina da Conchetta, que comandou a festa até sua morte, em 2022. Agora, o evento passou para as mãos da neta, Thais Taverna.

"Essa é uma tradição que passou de amigo para avô e depois para neta, e [continuará] para mãe, para os bisnetos e para toda a comunidade", disse Thais Taverna, em entrevista à Agência Brasil.

Nas primeiras edições do evento, o bolo chegou a atingir 1,5 km de comprimento e, pela dimensão, entrou para Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior bolo de aniversário do mundo. A ideia era que o bolo crescesse um metro a cada ano, acompanhando a idade da capital. Mas hoje em dia, o evento reúne uma variedade de bolos trazidos por moradores e comerciantes locais.