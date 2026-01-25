Vale diz que houve extravasamento de água em mina em Ouro Preto, e não rompimento de dique

Sete anos depois do desastre de Brumadinho, em Minas Gerais, a Vale se viu em mais um incidente em uma mina em Minas Gerais. Na madrugada deste domingo, segundo a mineradora, houve extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica, localizada em Ouro Preto. Mais cedo, chegaram a circular informações sobre um suposto rompimento de dique da Vale entre Congonhas e Ouro Preto.
A empresa informou que o fluxo alcançou algumas áreas de uma empresa na região e que pessoas e a comunidade não foram afetadas. "Como é praxe nessas situações, a Vale já comunicou os órgãos competentes e prioriza a proteção das pessoas, comunidades e meio ambiente. As causas do extravasamento de água estão sendo apuradas", diz a Vale, por meio de nota.
A Vale reforçou, ainda, que o ocorrido não tem qualquer relação com as barragens da empresa na região, que seguem "sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana."
