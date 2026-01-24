Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (24/1), seis loterias: os concursos 2964 da Mega-Sena; o 6936 da Quina; o 3596 da Lotofácil; 323 da +Milionária; o 2347 da Timemania e o 1168 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena



A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 62,8 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03-09-15-17-30-60.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-04-05-06-07-08-14-15-16-18-20-21-22.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 08-15-21-39-48.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 3,6 milhões apresentou o seguinte resultado: 01-19-26-32-35-61-72. O time do coração é o 32 - Cruzeiro (MG).

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 18,5 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 08-11-12-15-37-38. Os trevos sorteados foram: 1-5.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-03-07-14-16-23-30. O mês da sorte é 03 - março.

