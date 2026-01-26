Suspeitos abordam policiais à paisana, trocam tiros e um morre

Um dos suspeitos morreu no local. O outro foi ferido e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem - (crédito: Google Street View/Reprodução)

Dois suspeitos abordaram policiais militares à paisana e acabaram baleados na madrugada desta segunda-feira (26/1), no Bairro Petrolândia, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um dos homens morreu no local e o outro foi socorrido em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, os militares envolvidos haviam acabado de sair do serviço e foram a um bar por volta das 3h20. Ao retornarem para o carro, que estava estacionado nas proximidades, eles teriam sido abordados por dois indivíduos em uma caminhonete Fiat Strada vermelha.

Os suspeitos teriam exigido que os militares levantassem as camisas. Temendo um possível assalto, os policiais se abrigaram atrás de um poste. Conforme relato, disparos de arma de fogo teriam sido feitos a partir do veículo, e os militares revidaram.

Um dos suspeitos morreu no local. O outro foi ferido e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem, onde passa por cirurgia.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local. Uma arma calibre .45, supostamente usada por um dos suspeitos, foi apreendida, além das armas dos policiais envolvidos na ocorrência.