Chuva deixa mais de 70 mil imóveis sem luz na Grande São Paulo

As chuvas intensas que atingiram a capital paulista e Grande São Paulo na tarde desta terça-feira (27/1) deixou cerca de 74 mil clientes da Enel SP sem luz na região, segundo a distribuidora de energia. A cidade de São Paulo, maior município atendido pela concessionária, é onde se concentra a maior parte dos consumidores sem luz, com 69.652 mil imóveis desconectados da rede elétrica. Em seguida vem Mauá, com 1.256 mil, e Juquitiba, com 582.
No último domingo (25/1), um idoso morreu na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, após ser arrastado pela enxurrada durante um alagamento. Segundo g1, a vítima foi identificada como Romeu Maccione Neto, de 75 anos. O homem foi arrastado pela enxurrada ao tentar retirar um carro estacionado na via e acabou ficando preso sob outro veículo. O idoso chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas morreu no local.
No início do mês, mais de 60 mil imóveis ficaram sem luz na capital paulista por conta de temporais, que também provocaram enchentes e queda de árvores. Ao todo, o município contabiliza 13 mortes causadas pelas chuvas intensas desde dezembro do ano passado.
*Com informações da Agência Estado
