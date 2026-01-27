Pai de João Lima pede desculpas à ex-nora após denúncias de agressão

No texto, Cicinho Lima afirma que a publicação não se trata de uma nota formal, mas de uma mensagem marcada por "dor e tristeza" - (crédito: Reprodução/Instagram)

O suplente de deputado estadual e secretário executivo de Cultura, Cicinho Lima (PL), publicou nas redes sociais um texto em que pede desculpas à nora, Raphaella Brilhante, após o cantor João Lima, seu filho, se tornar alvo de investigação por denúncias de agressões físicas e psicológicas. Na mensagem, o político afirma ter aguardado o momento de cumprir o “papel de pai”, entregando o filho às autoridades, e expressa repúdio à violência doméstica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No texto, Cicinho Lima afirma que a publicação não se trata de uma nota formal, mas de uma mensagem marcada por “dor e tristeza”. Ele declara que seu posicionamento é de repúdio a todo ato de violência doméstica e ao sofrimento que o filho possa ter causado à então mulher. O deputado também se dirige diretamente a Raphaella, manifestando solidariedade e afirmando que nenhuma mulher merece “tamanha exposição e dor”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da mensagem à nora, Cicinho Lima estende o pedido de perdão aos pais de Raphaella, destacando que fala como pai de uma mulher da mesma idade. No texto, ele afirma compreender que a responsabilidade pelos atos é individual, mas que a dor e o arrependimento atingem toda a família, encerrando a mensagem com um apelo por justiça e cura.

Leia também: João Lima é preso após se entregar à polícia por violência doméstica

João Lima passou a ser investigado após Raphaella Brilhante, médica e influenciadora digital, registrar denúncias de agressões físicas e psicológicas sofridas ao longo do relacionamento. Diante das apurações, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o cantor no domingo (25/1).

Leia também: Cantor João Lima é investigado por violência doméstica após denúncia da esposa

Na manhã de segunda-feira (26/1), João Lima se entregou à polícia. Após prestar depoimento na delegacia, ele foi transferido para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, conhecida como Presídio do Roger, em João Pessoa, na Paraíba.