João Lima é levado para penitenciária na Paraíba: "Perdão a todo mundo"

A prisão do cantor João Lima ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira (26/1), quando o artista se pronunciou de forma breve diante do público pela primeira vez desde o caso de violência doméstica envolvendo a ex-mulher, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante. No momento em que era conduzido por agentes da Polícia Civil até um carro da polícia, em João Pessoa, João Lima disse apenas: “Perdão a todo mundo”. A declaração foi registrada em vídeo e rapidamente passou a circular nas redes sociais.

O cantor vai ficar detido no presídio do Róger, em João Pessoa. A penitenciária é a mesma onde o influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, o Euro, estão presos.

A chegada do cantor ao local ocorreu em meio a forte tensão. Além da presença da imprensa, pessoas se reuniram para protestar, direcionando xingamentos e palavras de repúdio ao artista. Entre os gritos ouvidos enquanto ele era escoltado pelos policiais, estavam acusações como “Você é um covarde”.

Horas antes do episódio, João Lima havia comparecido espontaneamente à Polícia Civil da Paraíba. Ao se apresentar na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), situada na região central da capital, foi informado sobre o cumprimento do mandado de prisão preventiva determinado pela Justiça. A ordem judicial está relacionada à investigação por agressões cometidas contra Raphaella Brilhante.

A decisão pela prisão foi tomada após a ampla circulação, no sábado (24/1), de vídeos que mostram os episódios de violência, o que provocou grande repercussão pública. Com a formalização da denúncia pela vítima, a Polícia Civil deu início ao inquérito, e a Justiça autorizou medidas protetivas de urgência em favor de Raphaella Brilhante.

Entre as restrições impostas a João Lima estão a proibição de se aproximar da ex-mulher, de retornar ao imóvel onde o casal morava e de manter qualquer forma de contato, inclusive por intermédio de terceiros, com ela ou com familiares. A determinação judicial estabelece ainda que o cantor mantenha uma distância mínima de 300 metros da vítima.

