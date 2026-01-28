Atendimento do INSS será suspenso entre 28 e 30 de janeiro

A interrupção ocorre devido a um processo de modernização dos sistemas previdenciários, conduzido pela Dataprev - (crédito: Divulgação/Ascom/INSS)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a suspensão do atendimento presencial nas agências da Previdência Social nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. A interrupção ocorre devido a um processo de modernização dos sistemas previdenciários, conduzido pela Dataprev, responsável pela área de tecnologia da informação do órgão.

Segundo o INSS, a atualização é essencial para aprimorar a segurança, a estabilidade e o desempenho dos serviços oferecidos aos segurados. Durante o período, não haverá atendimento presencial nas unidades em todo o país.

Os canais digitais também passarão por indisponibilidade temporária. O acesso ao Meu INSS, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, além da Central de Atendimento 135, ficará suspenso a partir das 19 horas do dia 27 de janeiro, com previsão de normalização no dia 31.

O instituto informou que promoverá atendimentos extraordinários nos fins de semana dos dias 17 e 18, e 24 e 25 de janeiro, antecipando serviços já agendados. Beneficiários que não puderem comparecer nesses dias terão a garantia de remarcação para datas úteis.

Prazo para contestação é prorrogado

Em outro comunicado, o INSS prorrogou até 20 de março o prazo para aposentados e pensionistas contestarem descontos indevidos em seus benefícios. A medida busca assegurar o direito dos segurados diante das recentes instabilidades registradas no sistema Meu INSS.

A contestação é uma etapa obrigatória para que o beneficiário possa futuramente aderir ao acordo de devolução dos valores cobrados de forma irregular. O procedimento pode ser realizado por meio do Meu INSS, pela Central 135 ou presencialmente nas agências dos Correios.