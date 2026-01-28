InícioBrasil
Poeta Adélia Prado recebe alta da UTI de hospital em Divinópolis

Por meio de comunicado, São Judas Tadeu afirmou que escritora segue internada para conclusão de tratamento antibiótico

Adélia Prado em 2017, quando recebeu o Galo de Prata, homenagem do Clube Atlético Mineiro - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.APress)
Adélia Prado em 2017, quando recebeu o Galo de Prata, homenagem do Clube Atlético Mineiro - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.APress)

A poeta Adélia Prado recebeu alta, nesta quarta-feira (28/1), da Unidade de Terapia Intensiva, informou, por meio de comunicado, o Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, em Minas Gerais.

“Ela seguirá internada em unidade de internação para conclusão do tratamento antibiótico e continuidade do processo de reabilitação”, acrescenta a nota enviada à imprensa.

A poeta e escritora, de 90 anos, estava internada na UTI desde a semana passada. Em 19 de janeiro, Adélia sofreu acidente doméstico, fraturando fêmur, punho e cotovelo. Posteriormente, passou por duas cirurgias ortopédicas.

No início desta semana, a família da poeta pediu orações para que “ela saia vitoriosa nos próximos desafios”. A internação só veio a público no último domingo (25/1).

Maior poeta brasileira viva, a mineira completa em 2026 meio século de sua estreia literária – com Bagagem, que veio ao mundo em 1976 apadrinhado por Carlos Drummond de Andrade.

Estado de Minas

Por Estado de Minas
postado em 28/01/2026 18:29 / atualizado em 28/01/2026 18:30
