Poeta Adélia Prado recebe alta da UTI de hospital em Divinópolis

Adélia Prado em 2017, quando recebeu o Galo de Prata, homenagem do Clube Atlético Mineiro - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.APress)

A poeta Adélia Prado recebeu alta, nesta quarta-feira (28/1), da Unidade de Terapia Intensiva, informou, por meio de comunicado, o Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, em Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Ela seguirá internada em unidade de internação para conclusão do tratamento antibiótico e continuidade do processo de reabilitação”, acrescenta a nota enviada à imprensa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A poeta e escritora, de 90 anos, estava internada na UTI desde a semana passada. Em 19 de janeiro, Adélia sofreu acidente doméstico, fraturando fêmur, punho e cotovelo. Posteriormente, passou por duas cirurgias ortopédicas.

No início desta semana, a família da poeta pediu orações para que “ela saia vitoriosa nos próximos desafios”. A internação só veio a público no último domingo (25/1).

Maior poeta brasileira viva, a mineira completa em 2026 meio século de sua estreia literária – com Bagagem, que veio ao mundo em 1976 apadrinhado por Carlos Drummond de Andrade.