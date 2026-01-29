PF prende em São Paulo suspeito de integrar Estado Islâmico

Itens utilizados para a fabricação de explosivos foram encontrados com o suspeito - (crédito: Polícia Federal/Divulgação)

Um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (29/1), em Bauru, interior de São Paulo. Segundo as investigações, ele se preparava para um atentado suicida no Brasil.

Itens utilizados para a fabricação de explosivos foram encontrados com o suspeito, que não teve a identidade divulgada. O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, atuou junto à PF na investigação, que foi autorizada pela 3ª Vara Federal de Bauru/SP.

Além do mandado de apreensão temporária, busca pessoal e domiciliar, foram tomadas medidas de acesso imediato a dados eletrônicos e de quebra de sigilo bancário.

Em nota, a PF afirma que “as investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, bem como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social”.