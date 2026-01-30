Incêndio atinge Instituto do Coração, em São Paulo

Um incêndio atingiu o prédio do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo (SP), na tarde desta sexta-feira (30/1). A fumaça provocou evacuação do edifício e pacientes entubados precisaram ser levados para outra ala. Não há registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros mobilizou sete viaturas e segue com efetivo no local para atender à ocorrência. Ainda não há confirmação sobre a causa do incêndio. A suspeita é de que o fogo tenha começado na caldeira do prédio.

Referência mundial no tratamento de doenças cardiovasculares, o Incor integra o Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP).

Atualizando as informações da ocorrência das 14h09 Incêndio em Ed. Com, av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 44 – Jd. Paulista, os bombeiros prosseguem no combate às chamas, aguardamos novas atualizações do local. pic.twitter.com/d47R4mLr5h January 30, 2026