Incêndio atinge Instituto do Coração, em São Paulo

Fumaça provocou evacuação de pacientes e profissionais; não há registro de vítimas

Instituto do Coração (Incor), em São Paulo (SP) - (crédito: Divulgação/Incor)
Instituto do Coração (Incor), em São Paulo (SP) - (crédito: Divulgação/Incor)

Um incêndio atingiu o prédio do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo (SP), na tarde desta sexta-feira (30/1). A fumaça provocou evacuação do edifício e pacientes entubados precisaram ser levados para outra ala. Não há registro de feridos. 

O Corpo de Bombeiros mobilizou sete viaturas e segue com efetivo no local para atender à ocorrência. Ainda não há confirmação sobre a causa do incêndio. A suspeita é de que o fogo tenha começado na caldeira do prédio. 

Referência mundial no tratamento de doenças cardiovasculares, o Incor integra o Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP).

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 30/01/2026 16:47 / atualizado em 30/01/2026 16:56
