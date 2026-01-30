Preso por furtar casas de luxo causava prejuízos de até R$ 1 milhão

Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira (29/1), um homem apontado como o principal responsável por uma série de furtos a residências de alto padrão na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o prejuízo causado em cada crime chegava a cerca de R$ 1 milhão, com a subtração de joias, relógios e bolsas de luxo. O suspeito foi localizado escondido na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte da capital.
As investigações indicam que o criminoso atuava de forma recorrente e tinha como alvo imóveis localizados nos bairros Jardim Botânico, Gávea e São Conrado. A apuração começou em setembro de 2025, após o registro de uma sequência de furtos com características semelhantes. De acordo com a polícia, o homem escolhia casas próximas a áreas de mata, o que facilitava o acesso durante a madrugada e dificultava a vigilância.
Após invadir os imóveis, ele percorria todos os cômodos em busca de bens de alto valor. Joias, relógios de marcas renomadas e bolsas de luxo eram os principais alvos. O material furtado, segundo os investigadores, era repassado a receptadores e vendido por valores muito abaixo do preço de mercado, com preferência por peças em ouro e itens de grife.
As diligências também identificaram que, após os crimes, o suspeito ostentava os objetos furtados nas redes sociais. A prática, segundo a polícia, tinha como objetivo desafiar as forças de segurança e atrair compradores interessados em adquirir produtos por preços reduzidos. O dinheiro obtido com os furtos era gasto principalmente em restaurantes e hotéis de luxo, quase sempre pagos em espécie, para sustentar uma imagem de riqueza exibida na internet.
Com extensa ficha criminal, o investigado acumulava dezenas de anotações por crimes semelhantes, incluindo registros recentes. A reincidência e o volume dos prejuízos levaram o próprio suspeito a se comparar com outro ladrão que ficou conhecido por assaltar residências do passado. O objetivo era ganhar notoriedade.
A prisão ocorreu no âmbito da Operação Torniquete, deflagrada para combater crimes patrimoniais na capital fluminense. Em ação integrada, agentes da 15ª DP cumpriram mandado de prisão por furto em residência e receptação. As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar os receptadores e demais envolvidos.
