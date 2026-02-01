Homem é preso em flagrante após surrar cadela na rua; vídeo

Um homem identificado como Edson Teixeira Xavier foi preso em flagrante após espancar um cachorro com uma vara em via pública. O caso ocorreu por volta das 14h do último sábado (31/1), no município de Douradina, em Mato Grosso do Sul.
Segundo o boletim de ocorrência ao qual o Correio teve acesso com exclusividade, Edson confessou ter agredido fisicamente a cadela, que pertence à mãe dele. A mulher atua no resgate de animais no município e integra uma organização de proteção animal.
À polícia, o homem alegou que o animal teria saído para a via pública e perseguido galinhas de um vizinho. Ele afirmou que a agressão teve caráter educativo e punitivo, e que utilizou uma vara para atingir o cachorro.
Edson foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais. A cadela permaneceu sob os cuidados da tutora, mãe do agressor. O suspeito foi levado para Dourados (MS), município localizado a cerca de 37 quilômetros de Douradina, onde permanece preso. De acordo com a polícia, ele demonstrou arrependimento pelo ocorrido.
Segundo fontes, a cadela passa bem e continua sob cuidados da mãe do suspeito.
O Correio tentou contato com a Polícia Civil de Dourados para obter informações sobre a audiência de custódia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.
